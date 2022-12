Maria De Filippi, l'outfit non passa inosservato: i pantaloni viola incuriosiscono la rete

Maria De Filippi, l'outfit non passa inosservato: i pantaloni viola incuriosi...

L’outfit indossato da Maria De Filippi nella puntata di domenica 4 dicembre 2022 di Amici non è passato inosservato.

La conduttrice negli ultimi anni ha iniziato ad attirare l’attenzione dei telespettatori anche grazie all’abbigliamento che sceglie per le sue trasmissioni e gli appassionati di moda ormai si affrettano a cercare la marca e il prezzo di ciò che sceglie.

L’outfit di Maria De Filippi ad Amici 22

Maria De Filippi per domenica 4 dicembre ha deciso di puntare su un paio di pantaloni viola a effetto velluto, una camicia nera semitrasparente con dei pois brillantati e degli stivali con tacco largo.

I pantaloni viola a effetto velluto: dettagli e prezzo

A colpire i telespettatori sono stati in particolare i pantaloni firmati Yves Saint Laurent, brand che a Maria De Filippi piace particolarmente, che, come diffuso subito in rete dai fan della conduttrice, costano ben 1.050 euro.

Questi pantaloni a effetto velluto viola di YSL, modello slim, hanno una chiusura frontale con bottoni e zip, due tasche con inserti e due tasche posteriori sagomate.

Sono composti per il 65% da viscosa e il 35% da cupro.

