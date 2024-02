Nelle ultime ore è spuntato un retroscena interessante, che svela la presenza di Maria De Filippi ai provini del GF. A parlarne è stato Giulio Raselli, ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne.

Maria De Filippi presente ai provini del GF: il retroscena

Nel corso di un’intervista rilasciata a RDS Next, Giulio Raselli ha parlato di Maria De Filippi. E’ merito suo se è diventato prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne e non finirà mai di ringraziarla per le possibilità che gli ha dato. Non solo, ha svelato anche un retroscena sui provini del GF. Quando Giulio l’ha sostenuto, era il 2020, Maria era presente accanto ad Alfonso Signorini.

Il racconto di Giulio Raselli

Giulio ha raccontato:

“Il mio provino per il Grande Fratello Vip? Ho un altro aneddoto di Maria per farvi capire com’è. Quando ho fatto i casting per il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini c’era anche lei. Era lì e in due minuti lei mi ha descritto perfettamente con atteggiamenti di cui neanche io ero consapevole”.

Giulio Raselli: dai provini del GF a Uomini e Donne

In merito alla sua avventura a Uomini e Donne, Giulio ha parlato così di Maria De Filippi: