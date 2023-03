Maria De Filippi va in studio per registrare una nuova puntata di Amici: la conduttrice Mediaset ha deciso di tornare al lavoro.

La conduttrice Maria De Filippi, reduce dalla drammatica perdita del marito Maurizio Costanzo, ha deciso di tornare al lavoro. A solo una settimana dalla scomparsa del giornalista, il volto Mediaset si è recata in studio per registrare una nuova puntata di Amici.

Maria De Filippi torna al lavoro: “Ricomincio perché così mi hanno insegnato”

“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”. Stando a quanto appreso e riferito da ANSA, Maria De Filippi sarebbe tornata in studio per registrare la nuova puntata di Amici che, nel pomeriggio di domenica 5 marzo, andrà in onda su Canale 5.

Ad appena una settimana dall’improvvisa scomparsa del marito Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, la conduttrice avrebbe quindi deciso di riprendere a pieno ritmo i suoi impegni quotidiani e lavorativi.

Il palinsesto di Canale 5 aggiornato

In vista del serale che dovrebbe avere inizio il prossimo 18 marzo, dunque, una nuova puntata di Amici verrà trasmessa nel pomeriggio di domenica 5 marzo.

Nella serata di sabato 4 marzo, invece, ricomincerà a essere mandato in onda in prima serata C’è posta per te. In programma, c’è l’appuntamento saltato la scorsa settimana per il lutto che vedrà in studio in qualità di ospiti Tiziano Ferro e Carmine Racano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, e i giovani protagonisti della fiction Mare fuori.

Lunedì 6 marzo, infine, i fan potranno ritrovare regolarmente su Canale 5 Uomini e Donne.