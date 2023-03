Maria Elena Boschi tra amore e politica: "Non ho figli, ma non mi sento una d...

Maria Elena Boschi ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata durante un intervista al quotidiano il Corriere della Sera. La deputata della coalizione Azione/Italia Viva ha raccontato di desiderare il matrimonio e anche dei figli.

Maria Elena Boschi tra amore e politica: “Non ho figli, ma non mi sento una donna sbagliata”

Maria Elena Boschi ha 42 anni e non ha ancora avuto figli, questo però non la fa sentire “una donna sbagliata“. La deputata ed ex segretaria del Consiglio dei Ministri ha poi aggiunto: “Ho sempre pensato che il figlio sarebbe arrivato con la persona giusta“. Questa persona sembra essere arrivata da ormai tre anni, ed è Giulio Berruti, attore italiano. I due si sono conosciuti 10 anni fa circa, ma si sono fidanzati solo all’inizio del 2020.

Il rapporto con la politica

Nella sua intervista la Boschi ha anche parlato del suo rapporto con la politica ed ha dichiarato: “La politica è la mia passione: tutto quello che ho potuto fare è stato un onore“. Poi ha aggiunto che le manca il potere “di far accadere le cose”.

Maria Elena Boschi ha anche detto la sua sulla premier Giorgia Meloni dicendo che nonostante abbia dei toni molto forti e spesso aggressivi, le va riconosciuto che: “È stata brava. Si è conquistata tutto da sola. È stata coraggiosa e ha avuto anche fortuna, perché senza la campagna elettorale di Letta non ce l’avrebbe mai fatta”.