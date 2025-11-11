Maria Rosa Petolicchio celebra i nuovi studenti de Il Collegio: Ecco cosa ne pensa!

Maria Rosa Petolicchio, insegnante di riferimento e volto noto del programma Il Collegio, ha fatto il suo ritorno per la nona edizione del reality educativo. In una recente intervista, ha espresso la sua opinione sui nuovi partecipanti, definendoli come una rappresentazione più autentica della gioventù contemporanea. A differenza delle edizioni precedenti, in cui i ragazzi apparivano un po’ forzati, i collegiali di quest’anno si mostrano decisamente più naturali.

Una nuova generazione di collegiali

Durante un’intervista con FanPage, Petolicchio ha evidenziato come i nuovi partecipanti siano stati selezionati con attenzione, offrendo uno spaccato realistico della vita giovanile. “Era davvero fastidioso vedere personaggi creati ad arte, con atteggiamenti studiati e look pensati a tavolino. Quest’anno, invece, ho percepito una maggiore autenticità,” ha dichiarato la docente. Secondo la sua impressione, i ragazzi stanno vivendo l’esperienza scolastica con spirito di collaborazione e apertura, rendendo le lezioni un momento di scambio sereno e costruttivo.

Le dinamiche in aula

Petolicchio ha evidenziato che, nonostante l’età giovanile degli studenti e la presenza di comportamenti tipici dell’adolescenza, l’atmosfera in aula è stata particolarmente positiva. “Ho visto collegiali che si impegnano attivamente nel dialogo e che mostrano una certa preparazione. È un piacere lavorare con loro,” ha dichiarato. Tuttavia, ha specificato che la sua visione si basa esclusivamente su quanto viene mostrato in televisione, poiché durante le riprese i professori non sono presenti nella residenza del collegio e non hanno contatti diretti con gli studenti al di fuori delle lezioni.

Chiarimenti sulla partecipazione a Ballando con le stelle

Maria Rosa ha colto l’occasione per chiarire alcune voci riguardanti la sua presunta volontà di partecipare a Ballando con le Stelle. Ha raccontato di aver espresso entusiasmo per un’eventuale opportunità, ma ha negato di cercare attivamente visibilità nel mondo dello spettacolo. “Sogno una vita serena per le mie figlie e non sono interessata a inseguire la celebrità. Certamente, se Milly Carlucci mi invitasse, mi divertirei, ma ciò non significa che io stia cercando il divismo,” ha spiegato. Questo chiarimento è arrivato dopo che alcuni media avevano riportato erroneamente che Petolicchio fosse desiderosa di apparire nel programma di danza.

La vita lontano dalla televisione

La docente ha dichiarato: “Vivo la mia vita e ho un lavoro che amo. Non ho nemmeno un agente e mi tengo distante da queste dinamiche.” Ha messo in evidenza l’importanza di avere una vita equilibrata, lontana dalle pressioni del mondo dello spettacolo. Il suo focus principale rimane la professione e il benessere della famiglia.

Aspettative per il futuro di Il Collegio

Maria Rosa Petolicchio ha espresso ottimismo riguardo al percorso dei nuovi partecipanti de Il Collegio. Con la sua esperienza e la sua passione per l’insegnamento, rappresenta un punto di riferimento per molti giovani. La nona edizione si preannuncia come un viaggio autentico per tutti coloro che vi parteciperanno. I suoi commenti indicano che, sebbene il format si evolva, il cuore del programma rimane l’educazione e la crescita personale dei ragazzi, aspetti che Petolicchio intende proteggere e promuovere.