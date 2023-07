Maria Sofia Federico al GF Vip? L'appello a Pier Silvio Berlusconi

Maria Sofia Federico, ex volto de Il Collegio che ha da poco fatto parlar di sé per esser voluta entrare nell’Academy di Siffredi, ha fatto un appello a Pier Silvio Berlusconi.

Maria Sofia Federico: l’appello a Pier Silvio

Secondo i rumor in circolazione Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto di modificare il GF Vip evitando la “deriva trash” e soprattutto impedendo a personaggi come influencer e volti di OnlyFans di far parte del cast. La questione ha fatto storcere il naso a molti e tra questi vi è anche Maria Sofia Federico, l’ex studentessa de Il Collegio che è recentemente entrata a far parte dell’Academy di Siffredi (e che, da tempo, si batte per difendere il diritto a lavorare come sex worker).

“Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?”, ha detto nel suo appello via social. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il suo appello riceverà delle risposte.