Marinella Soldi è la nuova presidente Rai: 29 si, 5 no e 3 schede bianche in Vigilanza

Marinella Soldi è la nuova presidente Rai, la nomina, giunta sette giorni dopo quelle sul cda, ha superato lo scoglio dei due terzi richiesti per legge

Saxa Rubra, anzi no, “Saxa Rosa”, con Marinella Soldi eletta nuova presidente Rai: in Commissione Vigilanza a lei sono andati 29 si, 5 no e 3 schede bianche. E proprio la Commissione di vigilanza ha provveduto, come da legge, a dare parere favorevole alla nomina della Soldi ai vertici dell’azienda televisiva pubblica.

Una nomina che ha goduto della ratifica di 29 voti favorevoli, 5 no e 3 schede bianche. Il tutto su un quorum di 37 membri della commissione bicamerale su 40 che rappresentano l’organico totale previsto dalla norma.

Marinella Soldi è la nuova presidente Rai: servivano due terzi dei voti

E proprio in punto di regola c’era la precisa scriminante per la ratifica da parte dell’organismo a trazione della bicamerale: andava raggiunta una maggioranza di due terzi, pari cioè a 27 voti, sulla scorta della quale il disco verde alla nomina sarebbe stato vincolante.

L’elezione della Soldi arriva a sette giorni esatti dalle nomine con cui il Consiglio dei Ministri del governo in carica aveva esercitato la sua prerogativa per indicare professionalità specifiche ai vertici della Rai con il cda.

Marinella Soldi è la nuova presidente Rai dopo la designazione del Tesoro in cda

E proprio in quella specifica circostanza Carlo Fuortes era stato indicato per il ruolo di amministratore delegato, mentre Marinella Soldi era stata individuata nella sua qualità di consigliere designato dal Tesoro.

Sempre nei giorni scorsi si erano registrati non pochi malumori, perché? Perché da sempre le nomine dei vertici Rai sono un banco di prova assoluto e speculare degli equilibri politici in atto al momento delle nomine. Quei malumori avevano investito in particolar modo Forza Italia e la Lega.

Marinella Soldi è la nuova presidente Rai: malumori e strategie politiche

Il nome a loro parere non era nome condiviso, ma in questo momento dare un segno di rottura con l’esecutivo guidato da Mario Draghi quando in ballo ci sono questioni cruciali come la riforma della Giustizia e i provvedimenti relativi ai criteri di utilizzo del green pass anti variante delta da covid era apparsa una scelta tatticamente suicida.

Perciò i malumori sono rimasti mal di pancia per ora sanabili. Mal di pancia che avrebbero investito anche il Movimento Cinque Stelle, che considera la Soldi figura troppo vicina alla sfera al cui c’entro c’è l’eterno nemico Matteo Renzi.

È Marinella Soldi la nuova presidente Rai: i mal di pancia di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia non ha l’ingombro della strategia di governo perché al governo non ci sta, e forte dei sondaggi lusinghieri dell’ultimo mese il partito di Giorgia Meloni è stato fortemente critico sulla nomina, anche a contare che FdI puntava sul suo candidato Giampaolo Rossi, unico rappresentante dell’opposizione in cda. Ma sul tavolo aveva trovato invece l’accordo fra Lega e Forza Italia che ha portato all’elezione di Igor De Biasio e Simona Agnes. Dal canto loro Pd e Cinque Stelle hanno fatto convergere i voti su Francesca Bria e Alessandro Di Majo.