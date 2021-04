Marisa Laurito, a Verissimo la verità sul perché non ha avuto figli

Marisa Laurito, di fronte a Silvia Toffanin, ha rivelato il motivo per cui non ha avuto figli.

Marisa Laurito è stata protagonista della puntata di Verissimo andata in onda sabato 17 aprile. L’attrice, confidandosi con la conduttrice Silvia Toffanin, ha toccato un tema molto delicato: la maternità. Non è diventata mamma nel corso della sua vita ed ha spiegato anche il motivo.

Non una scelta, ma neanche un problema per la

Marisa Laurito e la mancata maternità

“Avevo voglia di avere dei figli ma penso che per fare figli hai bisogno della persona giusta, di una figura maschile e di una femminile. Invece questa regressione mi ha fatto capire che in una vita passata mi erano accadute delle cose e per questo ho questo senso di responsabilità così forte”. Con queste parole e un pizzico di amarezza Marisa Laurito ha parlato della mancata maternità.

Dal 2002 l’attrice è legata sentimentalmente all’imprenditore Pietro Perdini.

L’affetto per la famiglia di origine

Marisa Laurito, inoltre, ha parlato con affetto della sua famiglia: “Papà era operaio delle ferrovie dello Stato, mamma aveva imparato a ricamare, era concertista, aveva studiato pianoforte ma si dedicava solo alla famiglia”. Una coppia di altri tempi, che l’ha cresciuta con grande severità. Un atteggiamento per cui oggi, a 69 anni, li ringrazia: “Soprattutto mio padre era severo e molto disciplinato, mi ha insegnato che bisogna lavorare seriamente”.