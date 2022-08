Martina Berluti, chi era la 17enne morta dopo una caduta da cavallo

Martina Berluti era una stella dell'equitazione: è morta a causa di una disgrazia nel corso di un allenamento.

Martina Berluti era una giovanissima stella dell’equitazione. Aveva solo 17 anni. La ragazza è morta nel corso di un allenamento dopo essere caduta da cavallo. Talentuosa e amante di questo sport, Berluti aveva di recente vinto la medaglia di bronzo ai Campionati italiani di Young Rider.

La disgrazia si è verificata lo scorso 27 agosto a Porto Torres, in provincia di Sassari. La passione per i cavalli Martina la coltivava fin da quando era molto piccola. La notizia della sua morte ha gettato nello sgomento e nel dolore l’intera comunità dell’equitazione sassarese e sarda. La ragazza si è spenta presso l’ospedale di Sassari dove era ricoverata.

Morte Martina Berluti: numerosi i messaggi di cordoglio sui social

Numerosi i messaggi di cordoglio per la tragica morte di Martina Berluti. Dopo l’incidente, la 17enne era stata ricoverata presso l’ospedale di Sassari. Come informa FanPage, qui la ragazza è rimasta in agonia per diverse ore: non si è più ripresa dall’incidente di sabato scorso.

Il cavallo è scivolato

Martina Berluti si stava allenando nella Specialità dell’Endurance, consistente nell’effettuare percorsi di campagna di diversa lunghezza, su terreni di natura varia senza andare oltre un ben determinato tempo o nel minor tempo possibile.

Purtroppo, il cavallo di Martina è scivolato e ha scaraventato la 17enne a terra. Fin dall’arrivo dei soccorsi, le condizioni della ragazza erano apparse assai gravi.