Martina Smeraldi, la famosa influencer virale su TikTok: milioni di clic per i suoi video

Milioni di clic per i suoi video virali: Martina Smeraldi documenta i suoi viaggi in giro per il mondo.

Bella, solare ed in giro per il mondo: così si mostra Martina Smeraldi su TikTok. E Milioni di clic arrivano per i suoi video oramai virali.

Martina Smeraldi, la famosa nfluencer è virale su Tiktok

Da sempre appassionata di viaggi, Martina Smeraldi grazie a TikTok resta in contatto con i suoi fans. La bella influencer documenta i suoi viaggi in giro per il mondo, condividendo con tutti il suo amore per l’avventura. Ha passato l’estate da una città all’altra e ha descritto tutte le migliori spiagge e gli angoli più segreti di tutto il mondo.

Brand di abbigliamento

Al momento Martina sta per lanciare un brand di abbigliamento e dove ha fatto l’annuncio? Ovviamente su TikTok.

Al primo posto troviamo i tessuti sardi usati per i vestiti particolari e i foulard eleganti. I suoi seguaci non riusciranno a non pendere dalle sue labbra.

Ospite in programmi televisivi

Non contenta di essere ormai virale sui social, Martina resta anche la più richiesta in tv. In passato è già stata presente in numerosi programmi tv e salotti, ma attualmente sembra essere troppo impegnata nel mondo dell’imprenditoria per poter accettare ultieriori inviti televisivi.