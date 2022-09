Martina Valdes, fidanzata di Blanco, al comizio di Salvini: le foto

Martina Valdes è stata travolta dalle polemiche dopo essersi mostrata a un comizio di Matteo Salvini.

Martina Valdes è stata a un comizio di Matteo Salvini a Salò e contro di lei si è sollevato un polverone via social.

Martina Valdes al comizio di Salvini

Martina Valdes, fidanzata del vincitore di Sanremo Blanco, si è mostrata a Salò durante un comizio di Matteo Salvini.

“Ho incontrato un fan”, ha dichiarato via TikTok mostrandosi insieme al leader della Lega, e finendo per sollevare un polverone. In tanti tra i fan hanno criticato la fidanzata di Blanco per essersi mostrata in sua compagnia e qualcuno ha tuonato:

“Finché è lui il fan e non vice versa è tutto a posto”, mentre un altro ha aggiunto: “Non mi sarei fatta una foto nemmeno a pagamento”, e ancora: “No vabbè, ma sei di destra?”.

Dopo le polemiche Martina Valdes è stata costretta a replicare: “Raga, è un video ironico e non parlo di politica, non è nei miei interessi. State calmi”.

Nel frattempo in molti si chiedono se il leader della Lega non abbia usato la popolarità della fidanzata di Blanco per ottenere ulteriore visibilità tra i giovanissimi elettori.

Chi è Martina Valdes

Martina Valdes è balzata agli onori delle cronache per la sua storia con il cantante Blanco, che si è legato a lei dopo la sua storia d’amore con la fidanzata storica Giulia Lisioli.

Oggi i due sono usciti allo scoperto e Blanco sembra aver trovato la serenità accanto alla ballerina.