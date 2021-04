Marty Hamdy, dal GF Vip al meteo tv: “Il mio sogno è fare la giornalista”

L'ex concorrente del GF Vip 2018, Martina Hamdy, ha svelato dettagli e retroscena del suo ruolo da meteorina.

Marty Hamdy ha confessato alcuni retroscena e i suoi sogni in merito alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, dal GF Vip alle previsione del tempo di TG5.

Martina Hamdy: la carriera

Dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip nel 2018, ottenendo la popolarità televisiva, Martina Hamdy è diventata una delle meteorine del TG5.

Lei stessa ha affermato di essere soddisfatta per questo ruolo televisivo ma ha rivelato che il suo vero sogno sarebbe quello di diventare una giornalista:

“Ho la testa fra le nuovole ma i piedi ben piantati per terra”, ha spiegato, e ancora: “Mi trovo bene in questo ruolo Io e le mie colleghe siamo tutte molto diverse, la mia caratteristica sono i… riccioli! Certo, non è per niente facile andare in onda in diretta e noi ci dobbiamo preparare bene!”.

Stando a quanto rivelato dall’ex gieffina la carriera nel mondo dello spettacolo non sarebbe stata nei suoi progetti, e lei stessa ha confessato a tal proposito: “Il mondo dello spettacolo non era nei miei progetti: è successo tutto per caso e devo dire grazie a mia madre che mi è sempre stata vicina. In realtà il mio sogno è fare la giornalista e condurre il TG5, proprio come Cesara Buonamici”.

Oggi non è chiaro se Martina sia single oppure no, quel che è certo è che l’ex gieffina ha smentito di avere una liaison sentimentale con Bruno-Odd, alias Sfera Ebbasta: “Sul nostro rapporto non voglio sbilanciarmi.

Direi più di un’amicizia di vecchia data. Lo conosco da quando ero ragazzina e per questo ci hanno visto spesso insieme”, ha confessato Martina in merito al suo rapporto con il trapper, che in molti hanno creduto essere il suo fidanzato.