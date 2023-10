Massimiliano Gallo presto papà: l'annuncio via social

Massimiliano Gallo sarà presto padre e lui stesso ha svelato via social che sua moglie, Shalana Santana, è incinta. La coppia ha postato una tenera foto in cui si vede per la prima volta la pancia dell’attrice in evidente stato di gravidanza.

Massimiliano Gallo padre per la prima volta

Massimiliano Gallo ha svelato via social che sarà presto padre e ha postato un tenero scatto in cui è ritratto insieme a sua moglie, l’attrice Shalana Santana, con il pancino in bella mostra. I due sono sempre stata riservati per quanto riguarda la loro vita privata e l’attore al momento non ha svelato se avranno un bambino o una bambina. I due sono già diventati genitori durante due precedenti relazioni (lui ha una figlia, Giulia, mentre lei ha già un figlio di nome Leon) e in tanti tra i fan dei social sono curiosi di sapere se i due romperanno il silenzio in merito alla loro vita privata.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia, che finora aveva mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza. In tanti si chiedono se Massimiliano Gallo svelerà ulteriori dettagli sull’arrivo del suo secondo figlio e se lui e Shalana Santana rilasceranno dichiarazioni in merito alla vicenda.