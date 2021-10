Stando ad alcune intercettazioni Massimo Galli, già indagato, avrebbe deciso i punteggi da assegnare ad un concorso insieme ad uno dei candidati.

Dopo l’apertura delle indagini su Massimo Galli per presunti concorsi truccati all’Università degli Studi di Milano, sono emerse alcune intercettazioni in cui emergerebbe che i punteggi siano stati decisi insieme al candidato favorito. Intercettazioni che aggravano la posizione del virologo, già precaria e nota all’interno del Sacco.

Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, infatti, un dirigente dell’ospedale, riferendosi a Galli, avrebbe affermato: “Se va avanti così rischia di finire in galera“.

Massimo Galli indagato: le intercettazioni

“Dobbiamo ragionare, magari in due è meglio che one. Se no (i punteggi, ndr) li metto io alla c…, sperando che non ci siano casini e menate“: stando a quanto emerso, parrebbe che il presidente della commissione giudicatrice del concorso universitario (lo stesso Galli) abbia fatto scegliere i punteggi direttamente al candidato (Agostino Riva) che sponsorizzava nei confronti dell’unico altro concorrente (Massimo Puoti), titolare però di un indice di valutazione H-Index di 50 contro il 25 di Riva.

“Scendi dalla Bianca (la segretaria) e cominciamo a lavorare sull’assegnazione“, avrebbe detto il professore a Riva quando, secondo il verbale, la commissione aveva già terminato i propri lavori. “Adesso i punteggi fatteli vedere dalla Bianca… che possono essere attribuiti a te e a lui per le varie questioni… Però non me lo far dire“, avrebbe continuato.

Massimo Galli indagato, le intercettazioni: l’altro candidato spinto a ritirare la domanda

Un’altra intercettazione mostrerebbe Galli chiedere a Riva come modellare la griglia di criteri e quali lavori inserire.

Una situazione che Puoti comprese tanto da ritirare la sua domanda: “Sono riusciti a fregarmi sui titoli… nel senso che una pubblicazione su Science è stata equiparata a una rivista comune.. Riva mette tutti lavori del cavolo dove sei primo nome, però tutti lavori del cavolo“.