Massimo Ranieri, un video mostra il momento della sua caduta

Un video che è stato diffuso online ha mostrato nel dettaglio cosa è successo in quei momenti in cui Massimo Ranieri è caduto dal palco.

Aveva sporto la gamba fuori dal palco credendo che sotto di lui ci fosse una scaletta e invece ha trovato solo il vuoto. Questo è ciò emerge da un video che è stato diffuso online in queste ultime ore dalla testata MeridianoNews.

La caduta dell’artista ha preoccupato non solo il pubblico, ma anche i fan. Ad ogni modo, nonostante i traumi riportati non è in gravi condizioni.

Massimo Ranieri, come sta dopo la caduta dal palco e cos’è successo

Massimo Ranieri caduta, un video mostra quei minuti segnati da paura e preoccupazione

Quello che è successo dunque apparirebbe chiaro. L’artista si stava esibendo poco prima in uno dei brani più celebri ossia “Vent’anni” quando è improvvisamente caduto. Dalle brevissime immagini diffuse infatti parrebbe che Ranieri non fosse cosciente del fatto che il palco fosse terminato. Le note della musica sono rimaste sospese ancora per qualche istante prima di rendersi conto cosa fosse successo. “…Massimo!”, si sente in modo chiaro e inequivocabile.

Il cantante è pronto a tornare a casa

Nel frattempo, riporta sempre la testata, Massimo Ranieri è stato dimesso dal Cardarelli dove era stato ricoverato, ed è potuto finalmente tornare a casa. I tempi di recupero previsti potrebbero essere di qualche settimana. La tournée intanto è stata sospesa.