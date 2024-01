Giovedì 18 gennaio 2024 è andata in onda su Sky e NOW una nuova puntata di Masterchef 13. L’appuntamento è stato ricco di colpi di scena, tra sfide e due eliminazioni clamorose: vediamo il riassunto.

Masterchef 13: riassunto puntata 18 gennaio 2024

Puntata imperdibile di Masterchef 13, quella andata in onda giovedì 18 gennaio 2024. L’appuntamento si è aperto con una Mistery Box colorata di rosso. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno accolto in studio il primo ospite: Davide Scabin. Gli aspiranti chef sono stati chiamati a creare un piatto unico partendo da un solo uovo di gallina. A realizzare la ricetta migliore è stata Debora, che ha presentato una cyber salad. La cuoca ha avuto la possibilità di eleggere il piatto peggiore: l’uovo estivo di Andrea.

Masterchef 13, riassunto puntata 18 gennaio: il primo eliminato

La puntata di Masterchef 13 del 18 gennaio 2024 è andata avanti con Andrea, Filippo, Settimino e Kassandra che sono finiti al pressure test. La prima prova ha visto i concorrenti dover indovinare sette ingredienti contenuti all’interno di altrettante teche nere (animelle, piselli, midollo, stracciatella, topinambur, seppia, porro) dopo averli tastati con le mani. La seconda, invece, li ha visti cucinare un piatto con gli ingredienti indovinati. I peggiori sono stati Filippo e Andrea. Ad abbandonare Mastechef 13 è stato Andrea.

Masterchef 13, riassunto puntata 18 gennaio: la prova in esterna

Si prosegue con la prova in esterna, in un circolo di padel alle porte di Milano. I concorrenti, divisi in due squadre, si sono messi alla prova con il cibo salutare. Diversi gli ospiti di questo momento: gli ex calciatori Nicola Amoruso e Mark Iuliano, la giornalista di Sky Sport Giorgia Cenni e gli speaker di RTL 102.5 Massimo Lo Nigro e Davide Guerra. Alice, Debora, Antonio, Marcus e Settimino guidati da Kassandra, mentre Alberto, Sara, Eleonora, Lorenzo e Michela da Nicolò. Non sono mancate le discussioni, ma le ricette sono state portate a termine. A vincere è stata la brigata di Kassandra.

Masterchef 13, riassunto puntata 18 gennaio: il secondo eliminato

La puntata di Masterchef del 18 gennaio 2024 va avanti con Kassandra che, in qualità di capitano, ha avuto la possibilità di dettare i tempi della prova a eliminazione. La più penalizzata è stata Michela, che ha avuto solo 21 minuti per realizzare il suo piatto. Nonostante tutto, Michela si è salvata dall’eliminazione: il secondo a lasciare il talent è stato Alberto.