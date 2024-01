Giovedì 4 gennaio 2024 è andata in scena su Sky la quarta puntata di Masterchef 13. Un appuntamento avvincente, che ha visto anche l’eliminazione di due concorrenti. Diamo uno sguardo alle pagelle.

Masterchef 13: le pagelle della quarta puntata

La quarta puntata di Masterchef 13 è stata ricca di momenti imperdibili, culminati con due eliminazioni. Per farsi un’idea di quanto accaduto, le pagelle sono il modo migliore. Partiamo da Michela, che conquista un 8 pieno. Nonostante la partenza a rilento, tanto che ha peccato pure sul piatto forte, il cervo, si è ripresa alla grande. Nicolò l’ha nominata nel corso dell’Invention Test, togliendole la possibilità di usare la piastra, ma lei ha comunque portato a termine la prova. Non solo, ha anche vinto la sfida. Nicolò, invece, conquista un bel 7. E’ partito bene e ha vinto la Golden Pin, ma poi ha dovuto rinunciarvi a causa di alcuni errori. Non a caso, lo chef Alex Atala gli ha consigliato di “non peccare d’orgoglio“. Stesso voto in pagella per Settimino, che ha convinto tutti con la sua estrema simpatia.

Masterchef 13: le pagelle più alte

Le pagelle della quarta puntata di Masterchef proseguono con Beatrice, che conquista un 8. Lei, vera e propria rivelazione, ha solo 19 anni ed è la più giovane tra i concorrenti. Ha fatto qualche errore, ma se l’è cavata benissimo. Eleonora meria un bel 9 perché è riuscita a mantenere la sua Golden Pin e ha ricevuto anche i complimenti dello chef Alex Atala. Senza ombra di dubbio, il migliore del quarto appuntamento è Alberto, che merita un 10. Nonostante la sua timidezza, non ha sbagliato nulla. Ottima prestazione per Anna, che guadagna un 8 specialmente per la sua concentrazione. Lorenzo, invece, conquista un 7 risicato perché è apparso sottotono.

Masterchef 13: le pagelle peggiori

Veniamo alle pagelle peggiori della quarta puntata di Masterchef 13. Kassandra non va oltre il 5, specialmente per la sua incapacità di accettare le critiche. Stesso voto per Nicolò che è stato eliminato, mentre Valeria, anche lei fuori dal programma, conquista un 4.