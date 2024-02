Da circa un anno, Matilda De Angelis è felice accanto ad Alessandro De Santis dei Santi Francesi. L’attrice ha parlato per la prima volta della loro relazione, svelando che si sono conosciuti su Instagram.

Matilda De Angelis sul fidanzato Alessandro dei Santi Francesi

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis dei Santi Francesi si sono conosciuti circa un anno fa, su Instagram. Intervistata da Grazia, l’attrice ha raccontato: “Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda”.

Matilda De Angelis: con Alessandro è una storia romantica

Anche se la relazione tra Matilda e Alessandro non è iniziata come una favola, si è ben presto trasformata in una “una storia romantica, al di là di come è iniziata, perché romantici lo eravamo noi“. Non a caso, la De Angelis ha accompagnato il fidanzato all’ultimo Festival di Sanremo, dove lui ha debuttato con la canzone L’amore in bocca.

Matilda e Alessandro: un amore arrivato all’improvviso

Matilda ha ammesso che la storia d’amore con il cantante dei Santi Francesi è arrivata all’improvviso e l’ha “investita come un camion a 250 all’ora“. Ha aggiunto: