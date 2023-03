Matilde Gioli, crisi scongiurata con Alessandro Marcucci: "Difficile ma ne vale la pena"

Matilde Gioli e il fidanzato Alessandro Marcucci sono tornati a mostrarsi insieme dopo che, nei giorni scorsi, erano circolate indiscrezioni in merito a una loro presunta rottura.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci di nuovo insieme

Sembra che la crisi sia scongiurata per Matilde Gioli e il fidanzato Alessandro Marcucci che, in queste ore, sono tornati a mostrarsi insieme via social. L’attrice nei mesi scorsi non aveva fatto segreto di essere più innamorata che mai dell’insegnante di equitazione, con cui un giorno sognerebbe di avere anche una famiglia.

“L’amore è difficile perché è una delle pochissime cose capaci di aprire una ferita nell’identità protetta dell’individuo”, ha scritto l’attrice nella didascalia all’ultimo scatto in cui è ritratta con il fidanzato, e ancora: “Ne vale la pena perché: l’amore diventa la misura del senso della vita ed è l’unico luogo in cui possiamo allontanarci dal regime della razionalità e immergerci in quello dell’irrazionalità. È tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce le nostre vite, verso tutte le altezze e tutte le profondità. Quindi: è durissima ma ne vale la pena. Ti amo”.

I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2020 e da quel momento sono diventati inseparabili. Matilde Gioli sembra essere più innamorata che mai e in tanti sono curiosi di sapere quali sviluppi ci saranno per la coppia in futuro.