Matrimonio a prima vista 2023, chi sono Mattia Benedetto e Giulia Martello

L’edizione del 2023 di Matrimonio a Prima vista è ormai iniziata e fin da subito le aspettative sono state altissime. Tra i protagonisti di quest’anno ci sono anche Mattia Benedetto, di 36 anni e Giulia Martello, di 27 anni. I due appaiono alquanto diversi anche se hanno anche degli aspetti in comune. A questo punto ci si chiede: come si evolverà la storia in questa e nuova stagione?

Chi sono Mattia e Giulia della settimana edizione di “Matrimonio a prima vista 2023?”

La prima che presentiamo è la 27enne Giulia. La giovane è di Bussoleno, ma ha vissuto 5 anni a Londra dopo essersi diplomata al liceo turistico. Qui – si legge sulla sua biografia pubblicata su Real Time – si è mantenuta svolgendo vari lavori. Sente tuttavia la mancanza di casa e questo la riporta in Italia dove è stata assunta come impiegata. Il rapporto con i genitori è infatti molto speciale. Le piace inoltre camminare in montagna con il suo cane o ancora visitare i musei.

Chi è Mattia Benedetti

Mattia Benedetti lavora come giardiniere nell’impresa di famiglia, lavoro al quale si è dedicato dopo aver studiato informatica. Anche lui è molto legato alla sua famiglia. Ha inoltre una sorella che è madre di due bambine alle quali è affezionato. Gli piace cucinare e adora i film horror. Nutre un grande amore per la Scozia, tanto che spesso prende parte alle feste scozzesi.