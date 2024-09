Mattarella afferma: "L'occupazione è un elemento fondamentale, assicuriamo l'equità sociale".

Durante il convegno annuale dei Cavalieri del Lavoro, il Presidente Mattarella ha ribadito l'importanza del lavoro come componente fondamentale dell'ordinamento costituzionale. Ha sottolineato come i cambiamenti nel panorama lavorativo, dovuti all'uso delle nuove tecnologie, richiedano l'adozione di misure adeguate dai vari settori per garantire equità sociale e unità.