Matteo Bassetti contro Fedez: "Che incoerenza"

Attraverso un post via social Matteo Bassetti si è scagliato contro Fedez che, nella sua ultima intervista tv, ha parlato dell’importanza relativa alla salute mentale.

Matteo Bassetti contro Fedez

A quanto pare le dichiarazioni fatte da Fedez a Che Tempo Che Fa non sono andate giù al famoso infettivologo Matteo Bassetti che, attraverso i social, si è scagliato contro il rapper scrivendo: “Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia Rosa Chemical davanti a sua moglie? Quanti danni causano i comportamenti degli influencer alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani?”, a ancora: “Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul ‘bonus psicologo’. È la stessa persona? Quanta incoerenza!”.

Sui social in tanti hanno avuto da ridire per quanto affermato dal rapper e sul suo conto si è espressa anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha scritto: “Io sono la sua spina nel fianco, me ne rendo conto. E lo sono perché è circondato da adulatori, giornalisti compresi, per cui da narcisista qual è soffre anche l’idea che ci sia una persona a criticarlo. Cioè non sono l’unica, a dire il vero, ma mi soffre di più che sono nei suo regno, i social”. Al momento Fedez non ha replicato a quanto affermato sul suo conto da Bassetti e Selvaggia Lucarelli, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.