Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi: la ragazza, stanca del chiacchiericcio, vuota il sacco.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono già in crisi? A distanza di poco più di un mese dalla scelta di Uomini e Donne, i due potrebbero già essere arrivati al capolinea. E’ questo quanto sostengono i beninformati, gli stessi che hanno rivelato un risvolto a dir poco sconcertante sull’ex tronista e sull’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi?

A distanza di poco più di un mese dalla scelta a Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone potrebbero essere in crisi. I due, negli ultimi giorni, hanno iniziato a mostrarsi sempre meno sui social, dettaglio che ha immediatamente allarmato i fan e gli esperti di cronaca rosa. Nel frattempo, l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha reso pubbliche alcune indiscrezioni che fanno riflettere.

Le indiscrezioni su Matteo e Valeria

Secondo Deianira, Matteo e Valeria non sono più una coppia. I due, però, continuerebbero a fingere di stare insieme per ottenere maggiore popolarità e per alcuni contratti lavorativi ancora in essere. La Marzano, però, ha sottolineato che si tratta di una “coppia fantasma“. Dopo queste affermazioni, la Cardone ha pubblicato una foto che, ai più, è apparsa come un passo falso. Uno scatto che la immortala mentre bacia Ranieri. A didascalia si legge: “Mi manchi“.

L’immagine in questione, però, non è recente.

Le parole di Valeria Cardone

Davanti al chiacchiericcio insistente, Valeria ha deciso di rispondere alle domande dei fan e, neanche a dirlo, molte riguardavano la presunta crisi con Matteo. La Cardone ha smentito tutto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Sinceramente, di quello che dicono le persone non mi interessa. Ciò che c’è tra me e Mat lo sappiamo solo noi. Da quando siamo usciti dal programma, nonostante la distanza, ci siamo visti ogni weekend. (…) Forse ci vediamo più noi che le coppie che vivono nella stessa città”.

Insomma, nessuna crisi in corso tra Ranieri e la sua fidanzata.