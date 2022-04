Matteo Ranieri e Valeria Cardone più felici che mai: “Sei tutto ciò che volevo”

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono dedicati dei teneri e romantici messaggi dopo la scelta a Uomini e Donne.

Dopo la scelta a Uomini e Donne Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono mostrati via social e hanno lasciato intendere che tra loro tutto starebbe procedendo a gonfie vele.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone

L’amore sembra provedere a gonfie vele tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone: i due, dopo la scelta a Uomini e Donne, si sono mostrati teneramente abbracciati e mentre si scambiavano un bacio appassionato via social.

Sui social la coppia si è anche dedicata dei romantici messaggi d’affetto, e dunque tutto lascerebbe presagire che la loro sia una storia destinata a durare.

“Inaspettato come due occhi che si incrociano per la prima volta e non hanno più voglia di staccarsi. Inaspettato, come due mani che si toccano e vanno ad incastro. Inaspettato come le farfalle nello stomaco in cui non credevi più dopo quel primo bacio.

Inaspettato, rendersi conto di quante emozioni si possono provare con un animo affine al nostro, indipendentemente da quanto tempo ci si conosce. Io e te”, ha scritto Matteo Ranieri in un messaggio dedicato a Valeria Cardone, e ancora: “Sei tutto ciò che desideravo”.

Matteo Ranieri e Sophie Codegoni

Prima di ritrovare la felicità accanto a Valeria Cardone, Matteo Ranieri ha vissuto una liaison con Sophie Codegoni, che però si è conclusa in un nulla di fatto.

I due per diverso tempo si sono scagliati frecciatine e recriminazioni reciproche, e in merito alla fine della loro storia Sophie ha detto: “Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”