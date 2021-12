Matteo Segafreddo è morto: lutto nel mondo della musica

Il compositore Matteo Segafreddo si è spento a 60 anni dopo aver lottato contro una grave malattia.

Il mondo della musica piange Matteo Segafreddo, il compositore originario di Asolo che da tempo combatteva contro una grave malattia.

Matteo Segafreddo è morto

Il municipio di Asolo e l’intero monto della musica piangono Matteo Segafreddo, maestro e compositore molto noto nella zona in cui era nato e in tutta la zona della Pedemontana (da tempo viveva a Crespano del Grappa, insieme alla moglie).

Segafreddo lottava da tempo contro una grave malattia che lo ha condotto alla morte a soli 60 anni d’età. In queste ore sui social in tanti stanno scrivendo messaggi carichi di cordoglio in suo onore.

Matteo Segafreddo: la carriera

Durante la sua carriera Matteo Segafreddo aveva dimostrato di essere un uomo impegnato e colmo d’interessi, motivo per cui si era guadagnato la stima delle innumerevoli personalità che avevano avuto modo di incontrarlo sul loro cammino.

Da tempo il maestro lavorava anche su commissione per enti, interpreti ed editori presenti a festival interazionali. Era membro del comitato scientifico della rivista Scienze e ricerche di Roma e commissario in vari concorsi di composizione e docenza. Inoltre svolgeva il lavoro di insegnante presso l’IUniversità di Venezia.

Matteo Segafreddo: il cordoglio di Asolo

In queste ore in molti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa dello stimato professionista.

Il comune di Asolo, attraverso i social, ha anche diffuso un comunicato in suo onore dove si legge:

“In questi anni di collaborazione con il Comune di Asolo nei rapporti con Fondazione Centro Musicale Malipiero, abbiamo avuto modo di apprezzarlo per la disponibilità, la passione e la generosità dimostrate. Una perdita per la cultura di Asolo e del nostro territorio che ci lascia profondamente addolorati. L’amministrazione porge le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici del caro Matteo”, ha fatto sapere il municipio di Asolo in merito alla scomparsa del famoso compositore.