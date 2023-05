Mattia Zenzola a Verissimo, la madre: "Con lui gravidanza difficile. Ho avuto un'emorragia"

Anche Mattia Zenzola è stato uno degli ospiti di Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin. Insieme al giovanissimo latinista c’era anche la madre, Giulia Ninni. Molti i dettagli emersi durante l’intervista: dalla malattia del padre, passando per la difficile gravidanza dalla madre. Ad intervenire anche l’insegnante di Mattia e ballerino, Raimondo Todaro: “Durante la finale ero tesissimo”, ha confessato.

Mattia Zenzola a Verissimo: “Amici è una scuola di vita”. La madre: “Orgogliosa di lui”

Proprio in merito al vincitore di Amici 22, la madre Giulia ha raccontato un difficile retroscena sulla nascita del figlio: “Sono tanto orgogliosa di lui, Mattia è il mio dono di Dio. Il papà non era molto disposto a mettere al mondo un’altra vita. Io lo volevo e dopo 10 anni è arrivato Mattia, dono di Dio. Ci ha causato qualche problemino, è stata una gravidanza difficile. Abbiamo rischiato tutti e due, lui è nato con un modalità che si usava tanto tempo fa, io ho avuto un’emorragia”.

Raimondo Todaro: “Durante la finale ero tesissimo”

Non ultimo, il ballerino Raimondo Todaro ha spiegato di aver dormito poco in quelle ore: “Non dormivo la notte, ero ansioso, ci speravo tanto. Credo sia molto più bello vincere da maestro e non da ballerino”. Infine ha chiesto scusa all’allievo per le volte nelle quali l’ha sgridato: “In quel momento era giusto farlo per fargli alzare la coppa”, ha concluso.