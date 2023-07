Brutte notizie per i fan di Mattino 5: il programma condotto da Federica Panicucci slitta per lasciare spazio a Morning News. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di promuovere Simona Branchetti e il suo programma.

Mattino 5 slitta: la decisione di Berlusconi

Appena Mattino 5 è andato in ferie, su Canale 5 è partito Morning News, programma giunto alla sua terza edizione con la conduzione di Simona Branchetti. Secondo Dagospia, la giornalista sta facendo un ottimo lavoro, tanto che Pier Silvio Berlusconi avrebbe scelto di far slittare il ritorno in tv di Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Morning News supera le aspettative

Morning News va in onda dallo scorso 27 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 e 40 del mattino fino alle 10:45 circa. Gli ascolti sono ottimi, motivo che avrebbe spinto Berlusconi a dare una promozione alla Branchetti. Secondo il giornalista Giuseppe Candela, firma di Dagospia, il programma estivo di Canale 5 avrebbe superato tutte le aspettative. E’ per questo che andrà in scena qualche settimana in più.

Quando torna in tv Federica Panicucci?

Mattino 5, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe tornare in onda il prossimo 25 settembre. Questo significa che Federica Panicucci e il collega Francesco Vecchi dovranno pazientare un po’ di più per tornare ad occupare la fascia oraria mattutina di Canale 5.