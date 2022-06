Maturità 2022, le tracce della prima prova: Verga e Pascoli per l’analisi del testo

Al via la maturità 2022 per oltre mezzo milione di studenti: per la prima prova gli autori scelti dal MIUR sono stati Verga e Pascoli.

Come da tradizione, dai sotterranei del Ministero dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha premuto il tasto “invio” del computer e inviato a tutte le scuole d’Italia il codice che consente di aprire il plico contenente le sette tracce della prima prova della maturità 2022.

Giovanni Verga e Giovanni Pascoli gli autori scelti dal MIUR per la tipologia A.

Tracce prima prova maturità 2022

Per l’analisi del testo, gli studenti potranno infatti scegliere tra la poesia pascoliana La Via Ferrata (tratta dalla raccolta poetica Myricae) e la novella verghiana Nedda. Per quanto riguarda il testo argomentativo (tipologia B), la scelta verte tra il testo di Liliana Segre La sola colpa di essere nati, un testo di Gherardo Colombo sugli ultimi e uno di Oliver Sacks tratto da Musicofilia.

Quanto infine alle tracce di attualità, i documenti proposti sono: il brano di Luigi Ferrajoli Perché una costituzione della Terra? sulle conseguenze del Covid-19, un brano sull’iperconnessione di Vera Gheno e Bruno Mastroianni dal titolo Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello e un estratto del discorso del premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi alla Camera.