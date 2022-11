Maurizio Crozza ha il Covid: salta Fratelli di Crozza

Maurizio Crozza è risultato positivo al Coronavirus e per questo la puntata di Fratelli Di Crozza prevista per il 25 novembre dovrà saltare.

Maurizio Crozza positivo al Covid

Anche Maurizio Crozza si è aggiunto alla lunga lista di vip che, nelle ultime ore, sono risultati positivi al Coronavirus. L’attore questo venerdì non potrà quindi essere presente al consueto appuntamento con Fratelli Di Crozza e, secondo indiscrezioni, al posto della nuova puntata del programma andrà in onda una puntata dedicata ai momenti migliori delle passate edizioni. Sempre secondo i rumor in circolazione l’appuntamento saltato verrà recuperato alla fine della stagione attualmente in onda.

Lo sfogo di Morgan

Nei giorni scorsi Crozza è balzato agli onori delle cronache a causa di un lungo sfogo indirizzato contro da lui dal cantante Morgan, che sostiene di esser stato “cancellato” da tutti i video relativi agli sketch realizzati da lui e dal comico in passato. Crozza non ha replicato (o almeno non lo ha fatto pubblicamente) all’ex giudice di X Factor e in tanti si chiedono se lo farà.

“Abbiamo fatto tante puntate del tuo show, mi invitavi sempre e volevi sempre cantare con me i pezzi di protesta di Luigi Tenco, poi facevamo anche tante altre cose. Io mi ricordo benissimo ad esempio una versione divertente di “Don’t let the sun” dove tu imitavi Elton John e io George Michael, ma fondamentalmente io ero ero un po’ un pretesto perché tu volevi cantare quei pezzi strani di Tenco che solo con me potevi fare, e devo dire che canti anche benino, te la cavi non male”, ha scritto Morgan nel suo messaggio contro il cantante.