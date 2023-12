Mauro Corona contro Ilary Blasi e Belen: le sue parole

A È sempre Cartabianca, Mauro Corona ha scagliato una frecciatina contro Ilary Blasi e Belen Rodriguez che, nei giorni scorsi, sono balzate entrambe agli onori delle cronache per aver parlato della fine dei loro matrimoni e dei tradimenti da loro subiti.

Mauro Corona: la frecciatina contro Belen e Ilary

Le dichiarazioni fatte in tv da Belen Rodriguez e Ilary Blasi in merito alla discussa fine dei loro matrimoni, hanno fatto storcere il naso a Mauro Corona che, a È sempre Cartabianca, ha replicato contro le due affermando:

“Non mi piace questa ipocrisia quando vanno in tv a parlare di Rolex, borsette… Se io divorzio, mia moglie mi porta via 5 motoseghe“, ha affermato Corona, e ancora: “A me Totti è sempre piaciuto, anche se tifo Milan. Ora vedo queste meschinerie… Ma daglieli questi orologi, che te ne fai? Le macchine perdono olio, gli orologi perdono tempo. Capisco l’investimento, con gli orologi da 40mila euro. Ma compratevi una motosega!”.

E ancora: “Queste donne hanno paura di un calo di visibilità e di notorietà. E lanciano la bomba. Quella è la molla principale”, ha tuonato Corona. “Come si fa a illudersi che due si sposino e non tradiscano mai per 70 anni? Finché l’amore c’è, protegge e fascia. Ma quando ci si stanca, l’amore diventa come una falce. È normale che ci si aspetti poi un’altra figura di uomo o di donna: non lo chiamo tradimento, lo chiamo vivere. Quando mi sono sposato, il prete voleva che dicessi che sarei stato fedele tutta la vita. Ma perché avrei dovuto dire una bugia?”. Le sue dichiarazioni hanno diviso il pubblico social e sono in tanti, in queste ore, ad aver preso le difese di Ilary Blasi e di Belen Rodriguez. Le due replicheranno alle parole di Mauro Corona?