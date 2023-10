Intervistato a Verissimo, lo scrittore Mauro Corona ha parlato del problema dell’alcolismo, aprendosi anche su temi delicati come il rapporto con i familiari. Spazio anche per il rapporto lavorativo con Bianca Berlinguer.

Mauro Corona a Verissimo

Ospite a Verissimo, Mauro Corona si è aperto a 360 gradi in un’intervista dove ha toccato temi importanti.

A partire da quella sull’alcol, rifugio che ha trovato in risposta di una vita piena di sofferenze. A 73 anni, Mauro Corona ha un aspetto che sembra burbero, in realtà ha un carattere forgiato da una vita molto particolare, segnata dall’abbandono della madre.

Come i suoi fratelli, non è stato un bambino voluto per amore ma “accaduto”. Il padre aveva un carattere molto distaccato con i figli ed era violento con la madre, tanto che lei decise di andarsene.

“Non so dove sia finita, se n’è andata che avevo 6 anni e l’ho rivista che ne avevo 13. È stata una sofferenza perché tornò ma ricominciarono le liti con mio padre”.

Mauro Corona e il problema dell’alcol

Questo trascorso lo ha segnato molto e sebbene le sue passioni siano scalare le montagne, scrivere e realizzare sculture lignee nel suo iconico studio, Mauro Corona ammette che quando ha un momento libero, lo passa al bar a bere.

Ha smesso per alcuni anni in cui c’è stata serenità, poi ha ripreso. Poi di nuovo uno stop e di nuovo ha ripreso. Ammette: “L’alcol non ti lascia mai, non si esce”.

L’appello di Mauro Corona a Berlusconi

Lo abbiamo conosciuto in tv al fianco di Bianca Berlinguer, che cita con affetto chiamandola “Bianchina”, ma proprio in riferimento al fatto che ora il programma va in onda sulle reti Mediaset, lancia un appello: “Vivo in un piccolo paesino e non riusciamo a vedere Mediaset, portatela anche da noi”.