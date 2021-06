Mauro Romano, la rivelazione della madre Bianca a Storie Italiane: “Sono felice, abbiamo ricominciato a vivere”

Bianca, la madre del piccolo Mauro Romano, ha sorpreso tutti a Storie Italiane. La donna ha rivelato di essere felice.

Bianca, la madre del piccolo Mauro Romano, ha sorpreso tutti a Storie Italiane. La donna ha rivelato di essere felice. Una frase che ha fatto capire che potrebbe esserci una svolta in questo caso. Anche la conduttrice è rimasta spiazzata dalla sua affermazione.

Mauro Romano: la rivelazione della madre

Qualcosa sembra muoversi nelle indagini sul caso di Mauro Romano, bambino scomparso 44 anni fa. Una rivelazione inaspettata della signora Bianca, mamma del piccolo, ha lasciato tutti senza parole, facendo intuire che la verità è molto vicina. All’inizio della puntata di Storie Italiane, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, la donna si è lasciata andare ad una rivelazione. “Sono felice. Non posso dire di più, Eleonora.

Vi sono grata per tutto lo straordinario lavoro che avete fatto, non lo dimenticherò mai fino all’ultimo giorno della mia vita” ha dichiarato la donna. Dopo questa affermazione la conduttrice è rimasta qualche momento in silenzio, ammettendo di non sapere cosa rispondere. Non sapeva che la donna si sarebbe lasciata così andare in diretta. Eleonora Daniele ha risposto di essere molto contenta per la felicità dei genitori di Mauro Romano, Bianca e Natale.

Hanno parlato dell’imprenditore arabo che era stato giudicato molto simile al bimbo, che in un’intervista ha dichiarato di non essere lui Mauro Romano. “La famiglia araba ha sempre negato dal 2007 che quel ragazzo fosse Mauro. Anche il padre, quando fu ascoltato dal console italiano nel 2008, ha sempre sottolineato come non si trattasse del bimbo scomparso in Italia” ha dichiarato l’avvocato Antonio La Scala, mettendo un punto a questa pista.

Mauro Romano: le parole del padre

Il signor Natale, padre del piccolo Mauro Romano, ha continuato le rivelazioni della moglie. “Abbiamo ricominciato a vivere, perché dopo anni di profonda sofferenza siamo giunti a un traguardo piuttosto confortevole. Provate a immedesimarvi nel dolore che provavamo verso nostro figlio, che non si riusciva a capire che fine avesse fatto. Adesso siamo arrivati a una conclusione che ci lascia sperare di poter essere contentissimi” ha dichiarato l’uomo, confermando che la verità sembra sempre più vicina. L’uomo ha spiegato che in un periodo era stato molto pessimista sul buon esito delle indagini, ma poi ci sono state delle svolte positive. Anche la signora Bianca ha spiegato di aver ricominciato finalmente a vivere “anche se una madre vuole vedere ancora più in fondo. Con il tempo ci arriveremo”.

Mauro Romano: la famiglia è vicina alla verità?

L’avvocato Antonio La Scala ha precisato che l’archiviazione totale del caso è avvenuta solo per il reato di omicidio, in quanto non è mai stato trovato il cadavere. “Ci sono alcuni protagonisti di questa vicenda che sono molto preoccupati” ha svelato l’avvocato. L’ipotesi accusatoria, di sequestro di persona semplice, è stata prescritta, come ha scritto il pm nella richiesta di archiviazione. Sono state citate alcune conversazioni telefoniche che “sarebbe giusto e opportuno affrontare in contraddittorio. Io per ora posso soltanto prendere atto di quello che leggo. Sarebbero gli intercettati a dovere dire cosa intendevano con quelle frasi“. Una di queste intercettazioni riguarda un dialogo della signora Paola, moglie di Romanelli, ex barbiere che era stato accusato di aver venduto il bambino, con un’amica, la quale le ha chiesto cosa avevano voluto sapere i carabinieri. “Stanno affermando che io nascondo qualcosa. No, no, no, non nascondo niente, io questo so e questo ho detto. Mi hanno detto che mi richiameranno, io ho risposto che mi possono mandare anche al tribunale, ma la verità è quella” ha risposto la donna. La famiglia di Mauro Romano è vicina alla verità?