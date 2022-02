Maxi incidente a Milano, auto passa con il rosso e travolge altri 3 mezzi: 5 ragazzi feriti, uno grave

Maxi incidente a Milano: un’auto è passata con il rosso a un semaforo, provocando uno schianto che ha coinvolto altri 3 veicoli. Feriti cinque ragazzi.

Maxi incidente a Milano: un’auto è passata con il rosso a un semaforo, provocando uno schianto che ha coinvolto altri tre veicoli e il ferimento di 5 giovani.

Maxi incidente a Milano, auto passa con il semaforo rosso e travolge altri 3 mezzi

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio, intorno alle ore 04:30, si è verificato un tragico incidente stradale causato da un’auto che è passata con il semaforo rosso tra viale Lombardia e via Porpora, a Milano. Nel momento in cui la vettura è passata con il semaforo rosso, ha innescato un maxi schianto che ha travolto altri tre mezzi, uno dei quale era parcheggiato a bordo strada In seguito al violento impatto tra i veicoli rimasti coinvolti nel sinistro, cinque ragazzi sono rimasti gravemente feriti.

Feriti 5 ragazzi nello schianto: uno è grave

In particolare, per quanto riguarda i cinque feriti provocati dall’incidente avvenuto a Milano, i ragazzi hanno tutti un’età compresa tra i 17 e i 24 anni.

L’incidente è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine e al 118 che hanno inviato alcune ambulanze sul luogo della tragedia. In questo contesto, i paramedici hanno individuato come il ferito più grave un giovane di 19 anni che è stato rapidamente trasferito in codice rosso al San Raffaele.

Gli altri ragazzi feriti sono stati trasportati in ambulanza presso il Policlinico, l’ospedale Niguarda e il Fatebenefratelli.