Maxi Lopez torna ad attaccare Wanda Nara: “Non mi fai vedere i figli da 10 mesi”

Maxi Lopez è tornato ad attaccare l’ex moglie Wanda Nara, con cui notoriamente non corre buon sangue. Il calciatore ha scritto un post al vetriolo contro la showgirl nel giorno della Festa del papà (che all’estero si festeggia il 22 giugno).

Maxi Lopez contro Wanda Nara

Le liti, le recriminazioni e le frecciatine sono all’ordine del giorno tra Wanda Nara e il suo ex marito, Maxi Lopez, che nonostante la separazione e 3 figli avuti insieme non sono ancora riusciti a trovare un equilibrio. Il 22 giugno, in occasione della festa del papà, il calciatore ha pubblicato un video dedicato ai suoi figli e si è sfogato contro la showgirl e manager di Icardi, che a suo dire gli impedirebbe di vederli da quasi un anno: “Buona festa del papà a tutti i papà del mondo.

Anche se non me li fai vedere per dieci mesi e insisti a tagliare i legami, io ci sarò sempre per loro. È qualcosa che non potrai mai capire. Mi mancate, ma questo già lo sapete”, ha scritto Lopez nella didascalia al messaggio. Wanda Nara per il momento ha preferito non replicare e sui social ha scritto un tenero messaggio per l’attuale marito, Mauro Icardi, che ha definito “il miglior padre del mondo”.

Wanda Nara e Maxi Lopez: la rottura

Il rapporto tra Wanda Nara e Maxi Lopez si è interrotto bruscamente quando lei si è innamorata di Mauro Icardi, decidendo così di mettere ufficialmente fine al rapporto con il padre dei suoi primi tre figli (Valentino, Benedicto e Constantino). La custodia dei tre bambini è stata ottenuta da Wanda Nara, che vive tra l’Italia, gli States e Parigi insieme ai tre figli, il marito e le sue due altre bambine, Francesca e Isabella. Maxi Lopez l’ha più volte accusata di non crescere bene i suoi figli e i due sono finiti più volte in tribunale a causa delle loro dure accuse reciproche.

Wanda Nara: le accuse di Maxi Lopez

Allo scoppio dell’emergenza Coronavirus in Italia Maxi Lopez se l’era presa pubblicamente con l’ex moglie Wanda Nara, accusandola di aver portato i suoi tre figli “nell’epicentro della pandemia”. La showgirl infatti era rientrata nel Belpaese – per la precisione nella sua villa a Como – proprio insieme ai tre bambini. Anche in quel caso la showgirl aveva preferito non replicare contro il suo ex marito.