Un colpo duro al narcotraffico romano

Una maxi operazione dei carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha portato all’arresto di ventisei persone accusate di gravi reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono ritenuti membri di un’organizzazione criminale dedita alla detenzione e cessione di droga, nonché al porto illegale di armi e rapine. Questa operazione segna un passo significativo nella lotta contro il narcotraffico che affligge la capitale italiana.

La rete criminale smantellata

Le indagini hanno rivelato l’esistenza di una rete ben organizzata che riforniva le principali piazze di spaccio di Roma, generando un volume d’affari che si aggira intorno ai decine di milioni di euro al mese. Gli investigatori hanno identificato Giuseppe Molisso e Leandro Bennato come i capi del gruppo, entrambi già detenuti per altri crimini. Questi individui sono storicamente legati a Michele Senese, noto boss della criminalità romana.

Violenza e intimidazione nel sodalizio

Il sodalizio non si è limitato al traffico di droga, ma ha anche fatto uso di violenza per mantenere il controllo sulle proprie operazioni. Sono emerse testimonianze di intimidazioni e aggressioni nei confronti di chi non rispettava le regole imposte dai leader del gruppo. Inoltre, l’organizzazione era dotata di armi da guerra e bombe a mano, segno della gravità della situazione e della pericolosità dei membri coinvolti.

Sequestri e perquisizioni in corso

Oltre agli arresti, i carabinieri hanno avviato una serie di perquisizioni e sequestri preventivi, mirati alla confisca di beni per un valore stimato di circa 5 milioni di euro. Questa azione non solo mira a colpire economicamente l’organizzazione, ma anche a inviare un chiaro messaggio sulla determinazione delle forze dell’ordine nel combattere il crimine organizzato. La lotta contro il narcotraffico a Roma continua, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e la legalità nella capitale.