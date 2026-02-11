Maxi tamponamento tra sei auto tra Seregno e Desio sulla Statale 36: traffico paralizzato e un ferito in ospedale.

Mattinata difficile sulla Statale 36 a causa di un maxi tamponamento tra sei veicoli tra Seregno e Desio. L’incidente ha provocato rallentamenti e code in direzione Milano, con un uomo di 28 anni trasportato in ospedale.

Maxi tamponamento sulla Statale 36: traffico paralizzato verso Milano

Come riportato da Qui Como, la mattinata sulla Statale 36 è stata segnata da un grave incidente avvenuto intorno alle 6:35, quando sei veicoli si sono scontrati tra Seregno e Desio in direzione Milano.

Lo scontro ha coinvolto principalmente la corsia centrale e quella di sorpasso, causando rallentamenti anche sulla corsia laterale di immissione.

L’incidente ha bloccato il traffico per diverse centinaia di metri, con le code che si sono rapidamente estese lungo tutto il tratto sud della SS36. Sul posto sono intervenuti prontamente le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza della Soreu Laghi, che hanno coordinato le operazioni di soccorso e garantito la sicurezza del tratto stradale.

Maxi tamponamento sulla Statale 36: un ferito e pesanti disagi per i pendolari

Nell’incidente sarebbe rimasto ferito un uomo di 28 anni, trasportato in ospedale in codice verde. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero risultate gravi, ma l’episodio ha avuto un impatto significativo sulla circolazione. Particolarmente colpiti sono i pendolari provenienti da Erba, Inverigo e dalle aree circostanti, diretti verso Milano.

Le autorità raccomandano di prestare attenzione e, dove possibile, di valutare percorsi alternativi fino alla completa rimozione dei veicoli incidentati e al ripristino della normale viabilità.