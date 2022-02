MBL, cos’è la molecola chiave dell’immunità contro il Covid

L'immunità contro il Covid passa per la MBL, la molecola chiave scoperta da una ricerca congiunta dell'Istituto Humanitas e del San Raffaele di Milano

In questi giorni si fa un gran parlare della MBL, e cos’è la molecola chiave dell’immunità contro il Covid lo ha spiegato il coordinatore della ricerca che l’ha individuata, il Il professor Alberto Mantovani dell’Istituto Humanitas. Assieme all’ Ospedale San Raffaele di Milano una equipe italiana ha effettuato lo studio che è stato pubblicato su Nature Immunology.

MBL, la molecola chiave che immunizza dal Covid scoperta in Italia

Ma qual è il sunto di quella ricerca? Che ci sono persone che non si ammalano di covid e non si ammalano perché hanno quella molecola attiva nell’organismo. Sono immuni e lo sono a tutte le possibili varianti del coronavirus. La Mbl può influenzare in senso positivo e marcato la nostra risposta innata al coronavirus. Una sotto-espressione della stessa rende i bambini più vulnerabili alla sindrome di Kawasaki e a infezioni virali e batteriche.

Cosa fa la MBL: si lega alla proteina spike e “chiude fuori” il virus dalla cellula

Mbl sta per Mannose-Binding Lectin, cioè Lectina legante il mannosio. E cosa fa? Si lega con gran bravura alla proteina spike del patogeno, cioè al “grimaldello” che il virus usa per entrare nelle cellule dell’ospite e la blocca. In pratica non combatte i virus ma gli fa di peggio: lo chiude fuori. Ha spiegato il professor Mantovani: “Abbiamo scoperto che Mbl, un antenato degli anticorpi, riconosce il virus e ha attività antivirale”.

Il segreto e i meccanismi dell’immunità innata, che agisce anche per il cancro

E ancora: “La domanda che ci poniamo è: perché in alcuni l’immunità innata funziona e in altri no? Non tutti si ammalano e non tutti si ammalano in forma grave”. Spiega l’immunologo: “Ci sono fattori che lo determinano: l’età, lo stile di vita, fumare o non fumare, essere in sovrappeso, e poi c’è una componente genetica. Chi ha varianti sfavorevoli di Mbl è più a rischio di avere la malattia grave.

L’immunità innata è fondamentale anche per il cancro”.