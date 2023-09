L'aglio e la cipolla attualmente sono ancora preferiti come medicina alternativa per le loro proprietà antibiotiche, antiossidanti e antivirali.

Al giorno d’oggi, aglio e cipolla sono utilizzati nella medicina alternativa per le loro proprietà antiossidanti, antivirali e antibiotiche. Questi due alimenti hanno la capacità di inibire agenti tossici e microrganismi pericolosi per la nostra salute. In molti luoghi del mondo aglio e cipolla sono conosciuti come “the health duo”, ovvero, il duo della salute, in quanto i loro effetti benefici sono diversi: riduzione del colesterolo, miglioramento della circolazione e il trattamento di centinaia di problemi cronici che possono avere effetti gravi sulla salute fisica e mentale. Per far sì che aglio e cipolla diano i giusti effetti bisogna osservare delle istruzioni, che possono a volte sembrare inutili e/o bizzarre.

Medicina alternativa: perché mettere l’aglio nell’orecchio?

Molti potrebbero originariamente sorridere e considerare un po’ strana l’idea di posizionare aglio o cipolla sull’orecchio, ma la realtà è che questo rimedio sta guadagnando sempre più popolarità, con numerosi sostenitori che affermano di aver tratto benefici significativi per la loro salute da questa pratica.

Le proprietà di questi due ortaggi

Come spiega Week News, il vantaggio principale di utilizzare aglio e cipolla in questo modo consiste nella loro capacità di combattere le infezioni dell’orecchio. Gli oli essenziali presenti in queste verdure possono agire efficacemente per ridurre il dolore e l’infiammazione associati a queste infezioni, oltre a favorire una rapida guarigione.