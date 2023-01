Melissa Satta e Matteo Berrettini sono una nuova coppia?

Melissa Satta e Matteo Berrettini si stanno frequentando? La showgirl, solo pochi giorni prima al centro di un gossip che la voleva molto vicina al presidente dell’Inter, Steven Zhang, e il tennista, secondo alcune voci reduce da un flirt con la speaker radiofonica Paola Di Benedetto, sono stati visti insieme a una partita di basket.

Melissa Satta e Matteo Berrettini inquadrati da Sky al Forum di Assago

La possibile nuova coppia ha assistito alla partita dell’Olimpia Milano, valida per l’Eurolega di basket, presso il Forum di Assago. Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati ripresi diverse volte dalle telecamere di Sky. In un video pubblicato sul sito ufficiale della piattaforma televisiva si vede il tennista che saluta e firma l’autografo a un giovane tifoso.

Dopo la partita, Satta e Berrettini avrebbero trascorso la serata insieme in un locale. Qualcuno li ha avvistati e ha inviato una fotografia che li ritrae a cena alla blogger Deianira Marzano, che l’ha resa pubblica, sottolineando: “Sono stati insieme tutta la sera, si sono baciati”.

La storia finita con Mattia Rivetti

Dopo oltre dieci anni di matrimonio con il calciatote Kevin Prince Boateng, con il quale ha avuto il figlio Maddox, Melissa Satta sembrava aver ritrovato l’amore con l’imprenditore Mattia Rivetti, ma le cose non sono andate come sperato.

Nell’ottobre 2022, la showgirl ha annunciato la fine della loro relazione, durata circa due anni. Come riportato dal settimanale Oggi, la crisi era già iniziata a settembre, in quanto Rivetti non si sarebbe sentito pronto ad andare a convivere. Poco tempo prima, la showgirl aveva rivelato di desiderare un figlio dal compagno, che però non sarebbe stato della stessa idea.

Leggi anche: Il duro scontro tra Celentano e Todaro riguardante Mattia ad Amici 22

Leggi anche: GF Vip, Oriana e Daniele fanno pace. La concorrente venezuelana si dichiara: “Mi piaci”