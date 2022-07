Melory Blasi sbotta sui social: “Conosco Totti da 20 anni, basta st***te!”

Melory Blasi si è scagliata contro gli haters che hanno preso di mira Ilary Blasi sui social.

In queste ore sui social Ilary Blasi è stata travolta da una vera e propria ondata di polemiche per via del suo addio a Francesco Totti e sua sorella Melory ha deciso di non restare in silenzio.

Melory Blasi sbotta sui social

In queste ore si è creata una valanga di gossip, illazioni e critiche attorno a Ilary Blasi, a causa del suo pubblico addio a Francesco Totti. Melory Blasi, sorella della conduttrice, ha deciso di replicare contro un hater che non ha mancato di punzecchiare lei e sua sorella.

“A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna”, ha scritto l’utente sui social, a cui Melory ha prontamente replicato: “Lo conosco da 20 anni.

Vergognati tu”. A seguire l’utente è tornato alla carica scrivendo: “Ma statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio…… famiglia Blasi!”. Melory quindi ha risposto: “Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?”.

Finora Melory è l’unica della famiglia Blasi ad aver rotto il silenzio a seguito dell’addio di Totti e Ilary.

Nelle scorse ore la sorella minore della conduttrice si è scagliata anche contro Alex Nuccetelli, colpevole di aver svelato alcuni retroscena sulla separazione tra i due vip e sulle loro nuove, presunte, liaison.