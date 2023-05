Oggi, sabato 27 Maggio, Memo Remigi compie 85 anni. Il cantante, il cui vero nome è Emidio, ha vissuto una vita davvero intensa: l’esordio nella musica, la lunghissima storia d’amore con Lucia e la crisi per la sbandata per una giovane Barbara D’Urso, ma anche il chiacchierato caso Morlacchi degli ultimi anni.

Memo Remigi compie 85 anni: i primi passi nella musica

Emidio Remigi nasce ad Erba il 27 maggio 1938, ma passa i suoi primi anni di vita a Como, la città dei suoi genitori. Le prime esibizioni come cantante risalgono ai primi anni ’60 dopo la scoperta di Giovanni D’Anzi. Memo vincerà il “Festival della canzone di Liegi” e il successo lo porterà a firmare un contratto discografico con la casa discografica Karim. Il maggiore successo come interprete risale al 1965 quando partecipa a ‘Un disco per l’estate‘ con la canzone Innamorati a Milano, scritta da Alberto Testa. Negli anni successivi parteciperà più volte al festival di Sanremo.

La storia d’amore con Lucia

Se pensiamo a Memo Remigi non possiamo non fare riferimento alla lunga storia d’amore con Lucia, iniziata nel 1961 e poi interrotta negli anni ’80, fino alla ripresa del 2007. Il cantante la racconta sulle colonne del ‘Corriere della Sera’: “L’ho conosciuta, amata, tradita e riconquistata. A un certo punto mi sono reso conto che le altre non contavano: ho capito che la madre di mio figlio, la compagna della mia vita, quella che mi ha indicato cosa fare da grande quando non lo sapevo, era quella giusta. Capisco che magari alcune donne volessero un impegno più stabile, ma io la famiglia ce l’avevo già, Lucia per me è sempre stata un punto di riferimento, una dipendenza affettiva, nonostante avessi anche altre velleità.” La tragica scoparsa della donna nel 2021 ha lasciato degli straschichi nella vita di Remigi.

Memo Remigi e Barbara D’Urso: la sbandata

Molto nota, poi, anche la storia con l’allora giovanissima Barbara D’Urso: “All’epoca ero un uomo con il cuore palpitante ma diviso in due: una parte era per questa giovane donna che mi faceva sentire speciale e irrinunciabile, ma una parte era rimasta da Lucia.” Remigi ricorda così quei tempi con la futura conduttrice di Mediaset appena arrivata a Milano in un ambiente particolare: “All’inizio per me era quasi una missione, cercare di farla uscire da quell’ambiente torbido e darle una mano, poi divenne qualcosa in più.”

Il caso Morlacchi e l’allontanamento dalla TV

Memo Remigi, che negli anni si era tanto dedicato anche alla conduzione radiofonica e televisiva, incappò in uno spiacevole episodio avvenuto in una puntata di ‘Oggi è un altro giorno‘. Come molti ricorderanno, Remigi fu rimosso dal cast del programma dopo aver palpeggiato in diretta la cantante Jessica Morlacchi. Il cantante, tempo dopo, riferendosi a quella situazione commentò così: “Con Jessica c’era una profonda amicizia, il mio gesto è di per se è orrendo ma vista la forte confidenza tra noi, forse poteva dirmelo. Chiedo ancora scusa a Jessica Morlacchi, scusa a Serena Bortone, scusa alla Rai. Tuttavia, non mi aspettavo una reazione del genere e soprattutto con queste modalità.”