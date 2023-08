Anche il direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, ha commentato le parole pronunciate da Andrea Giambruno, giornalista e compagno del premier Giorgia Meloni, con un post condiviso sulla sua pagina Facebook.

Mentana e il commento alle parole di Giambruno

“Quando dici una fesseria col botto, e mezzo mondo ti salta addosso, sai bene a chi dare la colpa”. È quanto scritto dal direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, in un post condiviso su Facebook. Con il post, il giornalista è intervenuto nella discussione che si è scatenata dopo le dichiarazioni di Andrea Giambruno sugli stupri di Palermo e di Caivano.

Il conduttore di Diario del giorno, format trasmesso su Rete4, ha partecipato a un ampio dibattito sul tema delle violenze sessuali, asserendo che “se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”.

“Se dici una fesseria col botto in tv, sai a chi dare la colpa”

“Ok, la linea è questa: se esci di casa non puoi poi lamentarti che son venuti i ladri. Se vai allo stadio a fare il tifo non puoi sorprenderti perché dei violenti ti menano. Se esci col portafogli per fare la spesa e te lo rubano, beh te la sei cercata”, ha scritto Mentana su Facebook, senza mai fare il nome del collega. “Se sei donna e vai in giro la sera in minigonna o senza reggiseno, se sei ancora fuori dopo mezzanotte, o se ti bevi un bicchiere di troppo, poi non stupirti se ti violentano”, ha continuato il direttore del Tg di La7.

“Ma se segui questa logica, e fai il giornalista in tv, che tu sia single o maritato, quando dici una fesseria col botto, e mezzo mondo ti salta addosso, sai bene a chi dare la colpa”, ha infine concluso il giornalista.