Mery Liviero, da Masterchef a OnlyFans: incidente la costringe a denunciare

Mery Liviero, da Masterchef a OnlyFans: piccolo incidente bollente per l'aspirante cuoca.

Dopo la sua partecipazione all’ultima edizione di Masterchef, Mery Liviero è sbarcata su OnlyFans. L’aspirante cuoca, però, ha avuto un piccolo incidente sulla piattaforma ed è stata costretta a denunciare. Cosa le è successo?

Mery Liviero: da Masterchef a OnlyFans

Mery Liviero, 26enne romana che ha partecipato all’ultima edizione di Masterchef, ha deciso di iscriversi ad OnlyFans.

Dopo l’esperienza in televisione ha trovato lavoro presso una ravioleria di Roma, ma lo stipendio non le consentiva di coltivare il sogno di diventare una cuoca affermata. E’ per questo che ha scelto di aprire un profilo sulla piattaforma più discussa del momento. Intervistata da Leggo, ha dichiarato:

“Grazie al lavoro da modella finanzio l’apertura di un canale di ricette su YouTube. Non avrei mai avuto la possibilità di acquistare il materiale adeguato o una casa adeguata alle necessità, con una cucina decente dove creare video”.

L’incidente su OnlyFans che l’ha costretta a denunciare

Anche se OnlyFans le consente di guadagnare abbastanza, ha avuto un piccolo incidente che l’ha costretta a chiedere aiuto alla Polizia postale. Mery ha raccontato che si è resa conto che alcune sue fotografie piuttosto intime, tipiche della piattaforma in questione, hanno iniziato a circolare su chat WhatsApp. Si è giustamente infuriata e ha denunciato il tizio che ha dato inizio alla condivisione.

La Leviero ha dichiarato:

“Ho provveduto tramite la Polizia postale ed i miei legali di Roma e Milano per la pubblicazione dei miei contenuti privati su OnlyFans su forum esterno. (…) La persona in questione verrà contattata spiacevolmente, ma in maniera completamente meritata”.

Quando si oltrepassa il limite, Mery si difende

Mery è consapevole che la pubblicazione di contenuti espliciti su OnlyFans comporta qualche rischio, ma c’è un limite che non deve mai essere superato.

La Leviero ha concluso:

“Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d’immagine ed è un grave reato penale“.

Colui che ha condiviso immagini intime dell’ex concorrente di Masterchef fuori da OnlyFans pagherà l’errore. Nel frattempo, Mary non si è lasciata intimorire e porta avanti il suo lavoro da “modella“.