L’influenza di Leo Messi può fare il giro del mondo e Alex Scherman ne è ben consapevole. L’uomo, infatti, si è rivolto al sette volte Pallone d’Oro per ritrovare suo figlio.

Figlio rapito da Hamas: il padre chiede aiuto a Messi

Scherman è un cittadino argentino che viveva in Israele insieme al figlio Ron, 19enne. L’uomo ha deciso di fare un video, diventato rapidamente virale, in cui si rivolge al capitano della nazionale argentina per ritrovare il figlio, rapito dai militanti di Hamas. “Mio figlio Ron, un soldato israeliano di nazionalità argentina, è stato rapito a Gaza dal gruppo terroristico di Hamas. So che avrai migliaia di richieste da parte di persone che vogliono aiuto. E non so se questo video ti raggiungerà, ma come padre sto facendo il possibile per riavere mio figlio” ha detto, visibilmente commosso.

Il video

La voce di Scherman è strozzata dal dolore: “So che poche parole da parte tua possono fare miracoli. Per Ron, mio figlio, e per gli argentini rapiti da Hamas“. “Fai quello che puoi, spero che queste parole arrivino alle tue orecchie. Ti amiamo e ti ammiriamo” ha aggiunto, rivolgendosi direttamente al campione del mondo.

L’appello di Papa Francesco

Sul conflitto fra Israele e Hamas si è espresso anche Papa Francesco, che recentemente ha ammesso di temere che alcuni dei suoi amici argentini siano tra le vittime dei terroristi palestinesi. Non è la prima volta che il Pontefice esprime preoccupazione per il conflitto. Pochi giorni prima, in Piazza San Pietro, ha mostrato tutto il suo rammarico per l’assedio imposto da Israele a Gaza: “Continuo a seguire, con dolore e apprensione, ciò che sta accadendo in Israele e in Palestina. Tante persone uccise e altre ferite. Prego per quelle famiglie che hanno visto un giorno di festa trasformarsi in un giorno di lutto, e chiedo che gli ostaggi siano immediatamente rilasciati” ha detto davanti ai fedeli.