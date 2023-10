Guerra Israele-Hamas, il sondaggio sugli italiani: per il 66% il governo non ...

Guerra Israele-Hamas, il sondaggio sugli italiani: per il 66% il governo non ...

L’istituto di ricerca Quorum/YouTrend ha effettuato un interessante sondaggio per ‘Sky TG24‘ dal quale è emerso il pensiero degli italiani in merito al conflitto fra Israele e Hamas. Secondo questa ricerca, la maggioranza dei nostri concittadini non vorrebbe che il governo di Roma si schierasse né con l’una né con l’altra parte.

Sondaggio guerra Israele-Hamas: cosa dicono gli italiani

Secondo il pensiero di due italiani su tre, il 66% degli intervistati, in caso di scoppio di una guerra aperta il governo italiano non dovrebbe schierarsi né con Israele, né con la Palestina. Il 15% ha dichiarato di non avere un’opinione chiara sul tema, mentre il 14% crede he l’Italia dovrebbe stare con gli israeliti. Infine, solo il 5% si schiera apertamente dalla parte palestinese. Non solo, non tutti gli italiani, infatti, sono favorevoli alla sospensione dell’invio di aiuti ai palestinesi (39% favorevoli, 33% contrari, gli altri astenuti).

Guerra Israele-Hamas e politica: come si dividono gli elettori

Il medesimo sondaggio, inoltre, ha portato alla luce altri dati interessanti. Il 27% di coloro che hanno partecipato alla ricerca, fra le persone che hanno dichiarato di votare Fratelli d’Italia sarebbe favorevole a schierarsi con Israele, anche se il 64% del totale vorrebbe che il governo non si sbilanciasse con nessuna fazione. Fra gli elettori del Pd, invece, solo il 16% sta con Israele, mentre il 9% (dato più alto fra quelli raccolti) con la Palestina. Infine, quasi tutti gli elettori del M5s interpellati in questa ricerca dichiara che l’Italia dovrebbe mantenersi equidistante (77%).