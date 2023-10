L'uragano Lidia, definito "estremamente pericoloso", ha raggiunto in queste ore il Messico con venti a circa 220 km orari

L’uragano Lidia, classificato come categoria 4 su 5 sulla scala Saffir-Simpson, ha colpito il Messico con venti che raggiungono i 220 chilometri orari. La popolazione locale deve rimanere all’erta e seguire attentamente le indicazioni delle autorità meteorologiche e di protezione civile per garantire la sicurezza durante questo periodo di condizioni meteorologiche avverse.

L’uragano Lidia: le zone colpite nel Messico

Il Centro nazionale uragani (Nhc) statunitense ha confermato la pericolosità dell’uragano, formatosi nell’Oceano Pacifico. Lidia ha intensificato la sua forza mentre si avvicinava alla costa del Messico centro-occidentale, toccando terra ieri alle 17:50 (ora locale) vicino a Las Peñitas, nello stato di Jalisco, nelle vicinanze della località turistica di Puerto Vallarta. L’evento ha portato a venti estremamente pericolosi e raffiche elevate, con piogge torrenziali che colpiscono l’entroterra del Messico centro-occidentale. La situazione è allarmante e richiede misure di sicurezza a causa del rischio di inondazioni improvvise e smottamenti. La popolazione deve essere al massimo grado di attenzione per affrontare questa emergenza meteorologica.

Il Centro Nazionale Uragani USA: si prevede un rapido indebolimento

Il Centro nazionale uragani degli Stati Uniti (NHC) prevede un rapido indebolimento dell’uragano Lidia mentre si sposta verso l’interno. Tuttavia, questo processo di indebolimento non elimina il rischio di inondazioni improvvise, specialmente nelle aree urbane, a causa delle forti piogge associate all’uragano. Inoltre, il NHC mette in guardia sul pericolo di smottamenti dovuti alle condizioni meteorologiche avverse.

Ma le preoccupazioni non si limitano solo alle inondazioni urbane e agli smottamenti. C’è anche una minaccia di significative inondazioni nelle zone costiere del sud del Messico. Questo sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza e prepararsi adeguatamente per far fronte all’impatto di Lidia.