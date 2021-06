Messina, auto cade giù dai viadotto: morta 29 enne mentre rincasa dal lavoro

Tragedia a Patti in provincia di Messina dove una 29enne è morta precipitando dal viadotto. La donna stava rincasando dal lavoro.

Un dramma ha scosso Patti in provincia di Messina dove Marika una giovane 29enne è deceduta, precipitando dal viadotto mentre si trovava nei pressi della bretella autostradale in zona Moreri. Stando a quanto appreso la giovane che stava rientrando a casa dal lavoro, avrebbe perso il controllo del veicolo per cause che sarebbero ancora sconosciute.

Secondo prime ricostruzioni la 29enne nel perdere il controllo del veicolo, avrebbe sbattuto contro il guardrail finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che si sono adoperati nel tentativo di salvare la giovane. Purtroppo per Marika non c’è stato nulla da fare.

Messina auto cade viadotto, la donna stava rientrando dal lavoro

Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 1.30 di notte, quando Marika stava rincasando da Patti Marina dove la donna lavorava in un noto locale.

Stando a quanto appreso la donna aveva lavorato nel pomeriggio fino alla chiusura, quindi la tragedia con la giovane che avrebbe perso il controllo del veicolo, una lancia y, mentre stava percorrendo la bretella sulla A20 di Patti in direzione verso la sua abitazione situata verso Scala di Patti presso la quale la giovane non ha fatto più ritorno. Ad ogni modo sarebbero ancora poco chiare le cause che avrebbero portato alla morte della donna.

Per il momento non sarebbe esclusa alcuna ipotesi compreso un possibile malore o colpo di sonno

Messina auto cade viadotto, sul posto la polizia stradale

In ogni caso sulle cause che avrebbero portato allo schianto della giovane contro il guardrail e il successivo scaraventamento dal viadotto sarebbero ancora in corso degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Al fine di fare luce sulla dinamica della vicenda è intervenuta sul posto la Polizia stradale della sezione di Sant’Agata di Militello coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro. Sul posto inoltre i vigili del fuoco e gli operatori sanitari che hanno estratto il corpo della 29 enne dal veicolo. Nonostante i tentativi di salvarle la vita, la donna sarebbe deceduta quando sarebbe stata estratta dal veicolo.

Messina auto cade viadotto, il cordoglio sui social

Nel frattempo sono molte le persone che hanno dedicato anche solo un pensiero alla giovane 29enne. C’è chi l’ha ricordata per il suo sorriso, chi per la sua dolcezza e il suo buonumore: “Ciao Marika spero un giorno di incontrarti di nuovo e di ridere insieme a te così”, uno dei messaggi di cordoglio più sentiti. “Non ci credo ancora, dolcissima Marika. Oggi è tutto buio. Ciao stellina di tutti, oggi il buon umore è stato annientato in ognuno di noi”, il commento di un’altra utente.