Met Gala, il gesto di Lourdes Leon Ciccone: i peli sotto le ascelle

Lourdes Leon Ciccone: Met Gala 2021

Con uno sgargiante abito rosa fuxia e delle lunghe extension nere, Lourdes Leon Ciccone ha fatto parlare di sé durante il Met Gala del 2021.

La figlia di Madonna infatti ha sfilato sul red carpet mostrando senza imbarazzo i peli sotto le sue ascelle. Da sempre Lourdes – che lavora come modella e performer – combatte i pregiudizi e gli stereotipi e soprattutto difende la libertà delle donne nell’essere completamente se stesse in qualsivoglia occasione. Degna erede di sua madre Madonna, Lourdes Maria Ciccone ha iniziato giovanissima a seguire la sua strada nel mondo della moda e dell’arte e sua madre ha dichiarato di trovarla “una vera fonte d’ispirazione”.

“Maria Lourdes è incredibilmente talentuosa. E’ davvero incredibile quello che fa. Suona magnificamente il pianoforte, è una ballerina incredibile, sa recitare molto bene ed è molto più brava di me. Non ha però la mia stessa tenacia e ogni volta che la tormentano sui social network perché è mia figlia le dico di guardare altri figli di celebrità come Zoe Kravitz che ha lavorato a lungo per non essere considerato il figlio di…”, ha dichiarato Madonna.

Lourdes Leon Ciccone: la vita privata

Oggi Lourdes sarebbe single anche se, secondo indiscrezioni, fino a poco tempo fa sarebbe stata legata all’attore Timothée Chalamet. Lourdes – o Lola, com’è solita chiamarla Madonna – è figlia della famosa cantante e del personal trainer Carlos Leon. Oggi madre e figlia hanno un ottimo rapporto ma in passato la stessa Madonna ha confessato che tra lei e i suoi figli biologici non sarebbe stato tutto rose e fiori.

Lourdes Leon Ciccone: il rapporto con Madonna