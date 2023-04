Meteo a Pasquetta, arriva l’anticiclone africano in Italia centrosettentrionale: ancora piogge al Sud

Nelle Regioni del Centro e del Nord Italia, il meteo a Pasquetta sarà caratterizzato dall’arrivo dell’anticiclone africano: al Sud, invece, sono previsti ancora temporali e rovesci.

Meteo a Pasquetta, arriva l’anticiclone africano in Italia centrosettentrionale

Il meteo in Italia continua a essere poco stabile e a presentare anomalie rispetto agli standard stagionali. Per quanto riguarda Pasquetta, la giornata di lunedì 10 aprile si connoterà per l’avanzamento dell’anticiclone africano ma, in alcune Regioni, saranno presenti piogge e temporali.

La parte meridionale della Penisola, infatti, sarà ancora in balia di un vortice ciclonico con centro motore collocato sulle vicine isole della Grecia mentre nelle zone nord-occidentali del Paese si troverà un’area di alta pressione.

Stando alle attuali previsioni meteo, quindi, l’Italia si pone con linea di confine tra la stabilità offerta dall’alta pressione e il tempo instabile generato dal vortice sulla Grecia.

Ancora piogge al Sud

Tra le Regioni maggiormente esposte al vortice ciclonico dove, quindi, sarà più probabile il manifestarsi di rovesci e temporali ci sono quelle che si trovano al Sud. In particolare, pioverà nelle zone più settentrionali della Sicilia, nelle zone più meridionali delle Marche, in Abruzzo e in Molise.

In Sardegna e nelle regioni del Centro e del Nord Italia, invece, sarà possibile godere di un clima più soleggiato e dalle temperature più calde.