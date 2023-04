Migranti, nuova imbarcazione nel Mediterraneo. Alarm Phone: "A rischio 400 vite"

Nuovo dramma in mare nel giorno di Pasqua. Una nuova imbarcazione con circa 400 migranti a bordo è stata avvistata nel Mediterraneo e a lanciare l’allarme è stata l’ONG Alarm Phone attraverso un comunicato diramato sui canali ufficiali.

🆘~400 persone in pericolo nel Mediterraneo! Nella notte abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da #Tobruk, #Libia.

Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata.

Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito! — Alarm Phone (@alarm_phone) April 9, 2023

In un successivo Tweet, Alarm Phone ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni nelle quali si trovano i migranti: “Abbiamo la posizione aggiornata dalle persone in difficoltà nella SRR di #Malta. Hanno finito il carburante e buttano via l’acqua che entra con dei secchi. Le 400 persone non possono salvarsi da sole, le autorità devono urgentemente soccorrerle. Ogni ritardo potrebbe essere fatale”.

Operazioni nella notte al largo di Lampedusa

Nella notte la Capitaneria di Porto ha soccorso una barca di 7 metri sulla quale erano presenti 38 migranti e il corpo di un uomo senza vita. Stando a quanto si apprende, tra i migranti a bordo vi erano 11 donne e 8 minori provenienti da Guinea, Camerun, Nigeria o ancora Costa d’Avorio. La causa del decesso del migrante trovato morto – emerge da informazioni di Guardia Costiera e Polizia – sarebbe legata ad un malore dovuto all’ipotermia. Pare che l’uomo si fosse infatti gettato in acqua per spingere l’imbarcazione al largo.